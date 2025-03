Thiès - 4e journée de concertation sur le financement et la fiscalité locale : "Notre objectif est d'instaurer une fiscalité locale optimisée..." (Moussa Bala Fofana, ministre)

Le ministre de l'urbanisme, des Collectivités territoriales et de l’Aménagement des territoires a présidé ce jeudi à Thiès, la 4e journée de concertation avec les élus locaux du Sénégal. Ladite journée a pour principal thème : "le financement et la fiscalité locale".

Moussa Bala Fofana qui a prononcé le discours d'ouverture devant les maires et les présidents de conseil départemental, est revenu sur le sens de cette rencontre. "Aujourd'hui nous sommes réunis autour d'un enjeu majeur, le financement du développement territorial et la réforme de la fiscalité locale. Ces deux pilliers sont essentiels pour bâtir des territoires prospères, inclusifs et résilients où chaque citoyen pourra s'épanouir [...]. Cette concertation nous offre une tribune privilégiée pour partager nos expériences fructueuses, analyser avec lucidité les défis qui se dressent devant nous et concevoir ensemble des solutions novatrices", a-t-il indiqué.