Thiès: 20 ans après, la cité du rail a vibré au rythme du festival national du sport scolaire

Les rideaux sont tombés sur le festival national du sport scolaire. Les acteurs s'étaient donnés rendez-vous au stade Lat Dior de Thiès pour la cérémonie de clôture qui a enregistré la participation de l'ensemble des régions du Sénégal.



Les officiels dont le ministre de l'éducation nationale et madame le ministre des sports ont fait le déplacement pour non seulement rappeler le cachet officiel, mais aussi pour pouvoir remettre les médailles et trophées aux meilleures équipes ayant participé aux tournois interdisciplinaires.



Madame le ministre des sports s'est pour sa part félicitée du retour de ce festival, 20 ans après. Elle a aussi insisté sur l'organisation annuelle du championnat national du sport scolaire pour permettre aux champions régionaux de pouvoir compétir sur le plan national...



S'agissant du festival national du sport scolaire, les acteurs se pencheront sur sa prochaine tenue...