CAN U17 2025 : Le Sénégal lance sa campagne face à la Gambie avec l'ambition de conserver son titre

Les Lionceaux du Sénégal, tenants du titre, entrent en lice ce mardi 1er Avril dans la Coupe d’Afrique des Nations U17 avec un premier choc face à la Gambie. Un duel à haut risque pour le champion en titre, qui devra confirmer son statut de favori dans un groupe C équilibré.



Vainqueur de l’édition 2023 sans concéder le moindre revers (6 victoires en 6 matchs), le Sénégal aborde cette CAN U17 avec la ferme intention de rééditer son exploit. Dirigée par Pape Ibrahima Faye, la sélection s’appuie sur un noyau solide formé dans les centres d’excellence locaux, notamment Diambars (6 joueurs) et Génération Foot (5 joueurs).



En conférence de presse hier, le Coach des lionceaux affiche ses ambitions. « Nous jouerons notre match d’entrée demain contre la Gambie. Nous sommes prêts à jouer ce match contre nos voisins gambiens. Ça sera un match d’ouverture qui va durer 90 mn, qu’on va jouer dans les règles de l’art. Nous souhaitons remporter ce premier match pour bien entrer dans ce tournoi », confie Pape Ibrahima Faye en conférence d’avant match.



La Gambie, un adversaire à ne pas sous-estimer. Les Baby Scorpions, absents de la compétition depuis 15 ans, arrivent avec une équipe renforcée par plusieurs éléments évoluant en Europe notamment, Alieu Drammeh (FC Barcelone, Espagne), Sharif Touray (Fortuna Sittard, Pays-Bas). Ils nourrissent ainsi également une revanche après leur défaite face au Sénégal lors des éliminatoires de la zone UFOA A.



Outre la Gambie, le Sénégal devra composer avec : La Tunisie (4 avril), réputée pour sa rigueur défensive. La Somalie (7 avril), outsider mais capable de surprises.



Au-delà du titre continental, cette CAN U17 sert de tremplin pour la Coupe du Monde U17 au Qatar (novembre 2025). Les trois premières équipes du tournoi décrochent leur billet pour le Mondial, une motivation supplémentaire pour les Lionceaux.

Rendez-vous ce mardi 1er Avril à 14h (GMT) pour le coup d’envoi de cette aventure pour les Lionceaux.