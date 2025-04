Foot: amende contre trois joueurs du Real Madrid dont Mbappé (UEFA)

L'UEFA a infligé vendredi une amende à trois joueurs du Real Madrid, dont Kylian Mbappé, pour "comportement indécent" au Metropolitano lors du huitième de finale retour de la Ligue des champions contre l'Atlético Madrid.



Selon la presse espagnole, ces joueurs du Real Madrid avaient provoqué et chambré les fans de l'Atletico en célébrant leur qualification acquise au bout du suspense.



L'instance dirigeante du football européen a condamné l'attaquant français à lui verser 30.000 euros, le défenseur allemand Antonio Rüdiger à 40.000 euros et le milieu de terrain Dani Ceballos à 20.000 euros.



Pour Mbappé et Rüdiger, elle a assorti cette amende d'une suspension pour un match européen, mais sans influence sur le quart de finale aller de C1 contre Arsenal mardi prochain: cette sanction n'est "pas immédiatement applicable et soumise à une période probatoire d'un an", précise l'UEFA dans un communiqué.



L'organisation a finalement renoncé aux poursuites disciplinaires contre l'attaquant brésilien Vinicius Junior, après avoir ouvert la semaine dernière une enquête visant les quatre joueurs.



L'UEFA ne détaille pas les faits reprochés, mais mentionne seulement la violation de l'article 11 de son code disciplinaire -- exigeant une "conduite décente" -- le 12 mars dernier, lorsque le Real avait éliminé l'Atlético aux tirs au but.