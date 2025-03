Sadio Mané répond aux critiques après la victoire contre le Togo : « On n'est pas obligé de gagner 5 ou… »

Suite à la victoire du Sénégal face au Togo, Sadio Mané s'est exprimé pour commenter la prestation de l'équipe et répondre aux critiques dont il fait souvent l'objet. D'après lui, même si la victoire face au Togo n'a pas été obtenue avec un score écrasant, elle a une portée symbolique et témoigne de l'engagement de l'équipe. « Je crois que tout n'a pas été parfait, même si la qualité du match contre le Soudan a été supérieure. » « Notre victoire contre le Togo témoigne de beaucoup », a-t-il affirmé, tout en soulignant l'importance de persévérer dans le travail acharné. Mané a également souligné qu'il ne se souciait pas des critiques et qu'il permettait aux gens de partager leurs points de vue. « Je n'ai pas de problème par rapport aux critiques, je laisse les gens dire ce qu'ils veulent », a-t-il ajouté.







L'attaquant sénégalais a également évoqué le sujet des critiques personnelles, indiquant qu'il faisait probablement partie des joueurs les plus critiqués du pays. Néanmoins, cela ne semblait pas le perturber, bien au contraire. « Ce n'est pas essentiel de critiquer Sadio Mané. » « Cela n'affecte en rien ma dévotion à l'équipe et au pays », a-t-il déclaré, soulignant que chaque joueur a ses propres épreuves à affronter. Mané a donc encouragé la tranquillité d'esprit et un appui mutuel pour progresser, précisant que les critiques sont inéluctables mais ne doivent pas faire dévier le but ultime : se qualifier.







En fin de compte, Sadio a souligné que le chemin vers la qualification n'était pas aisé et qu'il ne fallait pas s'attendre à des triomphes écrasants à chaque rencontre. « Détendez-vous un peu, le football ne consiste pas toujours à gagner 4-0 ou 5-0. » « Si ma mémoire est bonne, la Coupe du Monde 2018 et 2022 représentaient de plus grands défis », a-t-il précisé. Pour lui, la priorité est de persévérer et de maintenir une attitude positive. « Actuellement, nous avons davantage besoin d'appui que de critiques », a-t-il souligné, exhortant les Sénégalais à persister dans leur soutien à l'équipe et à ne pas se focaliser uniquement sur les détails.