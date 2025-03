Levée de suspension de la couverture sécuritaire des combats de lutte : l’arène nationale rouvre ses portes

Le 18 février 2025, à la suite de manquements et d'événements regrettables survenus lors du combat de lutte entre Franc et Ama Baldé, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique avait décidé de suspendre la couverture sécuritaire des combats de lutte sur l'ensemble du territoire national.



Suite à ces incidents, une série de concertations a été organisée entre les acteurs du monde de la lutte, le ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, et le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique. À l'issue des discussions, un accord a été trouvé sur tous les points soulevés, et des engagements fermes ont été pris par les parties impliquées pour respecter les recommandations édictées.



Ainsi, dans un communiqué ce samedi, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique a annoncé la levée de la suspension de la couverture sécuritaire des combats de lutte, effective à partir du 1ᵉʳ avril.