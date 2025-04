Lutte: Lac de Guiers fait chuter Ada Fass en moins de 6 minutes...

L'affrontement entre Lac de Guiers et Ada Fass, attendu avec impatience, a été d'une célérité étonnante, s'achevant en moins de six minutes. Dès le départ, les deux combattants ont fait preuve de patience, en se balançant les bras et échangeant des coups sans vraiment se confronter d'une manière décisive. Fidèle à son approche, Lac 2 a maintenu une posture défensive, bloquant toutes les voies de sortie, pendant qu'Ada Fass, résolu, n'a pas pris le risque d'attaquer l'adversaire en s'avançant vers sa garde.







Toutefois, une brèche s'est légèrement ouverte pour Ada Fass. Il a su tirer parti d'une occasion en contournant la défense de Lac et en le secouant. Cependant, Lac de Guiers plus robuste que jamais, a rapidement regagné ses positions, contrant les tentatives de son opposant de le projeter à terre. Un moment plus tard, Ada Fass était écrasée sous son adversaire, qui s'était entièrement positionné sur lui, le clouant au sol.







Les arbitres n'ont pas jugé la chute suffisamment évidente, c'est pourquoi ils ont sollicité l'assistance de la VAR. Pendant ce temps, Ada Fass, pleine de confiance et souriante, croyait avoir gagné la partie. Cependant, une fois que les arbitres ont tranché, ils ont levé la main de Lac de Guiers. On pouvait clairement voir la déception sur le visage d'Ada Fass. Une lutte grandiose mais une victoire qui, malgré l'affrontement intensif, échappe à celui qui paraissait en position de force.