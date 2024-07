Thierno Bocoum à ses détracteurs : « Vous allez souffrir parce que je reste imperturbable… »

Dans ses habits « d’opposant », le président du mouvement AGIR entend se donner à fond pour faire face à l’actuel régime. Pour que l’opposition réussisse sa mission, il faut qu’elle soit debout et forte. Telle est la conviction de Thierno Bocoum qui faisait face à la presse ce lundi. « Nous avons toujours combattu pour la rupture. Nous ne devons pas être des spectateurs de ces dérives qui sont en train d’être posées par les nouveaux dirigeants. Il faut qu’ils sachent que la contradiction sera bien de ce pays. L’apologie de la pensée unique ne sera plus acceptée et la détermination sera de mise. Que les gens sachent que nous ne cherchons à plaire à personne » a déclaré Thierno Bocoum qui avertit dans la foulée : « Ceux qui m’attaquent vont souffrir… ».







Thierno Bocoum renouvelle son appel aux forces vives de la nation pour veiller au respect de l’Etat de droit et des institutions. « Il faut que nous soyons tous des sentinelles. Me concernant, je reste imperturbable parce que je ne cherche pas à plaire » peste l’opposant.