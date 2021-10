Thienaba / Gamou 2021 : Le ministre Oumar Guèye sollicite des prières pour des élections municipales calmes.

La communauté Tidiane de la famille Seck a célébré la 142 ème édition du gamou de Thiénaba. Le ministre de l'économie numérique et des télécommunications, Yankhoba Diattara, le ministre des collectivités territoriales Oumar Guèye et leurs délégations ont représenté le gouvernement du Sénégal lors de la cérémonie officielle.



Le ministre Oumar Guèye est revenu sur l'importance du thème : "Le rôle des foyers religieux dans la stabilité du pays". Il a magnifié cette stabilité sociale au Sénégal tant enviée avant de solliciter des prières pour que les prochaines joutes électorales se déroulent dans le plus grand calme, mais surtout pour que cette paix perdure...