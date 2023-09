Thiénaba 2023 / Serigne Assane Seck à Sonko : "Les hommes de Dieu sont des couteaux à double tranchant qui peuvent vous faire accéder au sommet comme aussi vous rabaisser à un niveau inférieur!"

Comme à l'accoutumée pendant la période du Gamou, Mbaye Dione, le maire de Ngoundiane et responsable politique au sein de l'Alliance des Forces de Progrès (AFP)/BBY, accompagné d'une délégation de sa formation politique s'est rendu à Thiénaba au nom de son leader, Moustapha Niasse. Devant le Khalife général de Thienaba, Serigne Baye Assane Seck, le responsable politique de l'AFP a sollicité des prières pour la paix, la stabilité dans le pays et également pour une présidentielle 2024 apaisée. "La décision du Président Macky Sall de déclarer sa non candidature pour la présidentielle 2024 a été saluée par les membres de sa propre coalition et ceux de l'opposition. Nous prions pour qu'il termine avec brio le peu de temps qui lui reste à la tête du pays", a-t-il souligné. Aussi, est-il d'avis que les clivages de bas étage et les mauvais propos n'ont pas leur place dans la politique. Selon lui, "la politique c'est un échange d'idées". Poursuivant, Mbaye Dione a sollicité des prières pour sa formation politique, ses jeunes et femmes qui l'accompagnent notamment pour la victoire de la coalition BBY à la présidentielle 2024.

Le Khalife général de Thiénaba Seck, Serigne Baye Assane a magnifié la constance et le soutien de Mbaye Dione et de son leader de l'AFP. "Tous ceux qui ont gouverné ce pays ont bénéficié du savoir faire et des connaissances de Moustapha Niasse", a soutenu le Khalife. Qui dénonce la démarche des membres de l'opposition visant à ternir l'image de leurs compatriotes dans leurs déclarations. " Ousmane Sonko doit savoir que la quête du pouvoir est un chemin parsemé d'embûches. Beaucoup de gens y ont laissé leur vie. Pour toutes ces raisons, il doit dilater sa poitrine, s'en remettre à la volonté divine et essayer d'aller vers les hommes du Seigneur pour échanger avec eux", dira-t-il. Et d'ajouter : Les hommes de Dieu sont des couteaux à double tranchant. Ils peuvent vous faire accéder au sommet comme aussi, ils peuvent vous rabaisser à un niveau inférieur!"