Tentative de violation de « l’arrêté Ousmane Ngom » : Le « MMA » sermonne l’opposition

Le comité exécutif du MAA ( Mouvement des Apéristes Authentiques) déplore et condamne le comportement anti républicain de l'opposition sénégalaise qui avait tenté de rallier la place Washington le 9 Mars dernier pour protester contre la sortie du ministre de l’intérieur.

« Cette opposition composée d’anciens responsables regroupés au sein de l'initiative pour des élections démocratiques ( IED) viole la loi en bafouant l’arrêté Ousmane Ngom le vendredi 09 Mars 2018. Cette violation de la loi a porté préjudice à la population sénégalaise occasionnant des manques à gagner. Par ailleurs, une opposition responsable ne se cache pas dans un établissement scolaire pour provoquer une bavure policière comme le cas de l’école Mame Yacine Diagne » lit-on dans leur déclaration. D’ailleurs selon le MMA, la mobilisation constatée démontre que l’opposition est en perte de vitesse et anticipe sur sa défaite face à un candidat qui a un bilan reluisant en si peu de temps.

Le MAA de rappeler par ailleurs qu'aucun Ministre de l'intérieur au monde, ne peut faire gagner des élections. Le MAA (Mouvement des Apéristes Authentiques) pour finir, renouvelle sa confiance à l'endroit de l'administration sénégalaise, aux services compétents en matière électorale, et demande que l’arrêté Ousmane Ngom soit appliqué dans toute sa rigueur pour la protection des citoyens et de leurs biens au nom de la continuité de l’État.