Tentative de meurtre: A. A. Diop met le feu au domicile familial, bloque son frère et son épouse à l’intérieur et évoque une intention d’encenser sa chambre

A. A. Diop cuisinier de profession a été attrait devant la barre de la chambre criminelle pour répondre des crimes d’incendie volontaire dans un endroit habité et de tentative de meurtre. Les faits remontent courant 2022. En effet, il ressort des débats d’audience que le prévenu qui habite au domicile familial avec son grand frère M. Diop et l’épouse de celui-ci a tenté d’incendier la demeure pour des problèmes qui l’opposaient à la femme de son grand frère. Entendu devant la juridiction, il a plaidé non coupable et done sa version des faits.



« J’ai mis involontairement le feu dans la véranda. J’allumais des charbons à l’aide de l’allume gaz à coté de la chambre de mon grand frère c’est ainsi que l’un est tombé sans que je m’en rende compte alors que je m’empressais de regagner ma chambre, c’est ce qui a causé l’incendie», a déclaré le mis en cause A. A. Diop. A l’en croire, il se trouvait dans sa chambre lorsque le feu se propageait dans le domicile. D’après lui, les faits se sont déroulés entre 22 et 23 heures alors qu’il venait de regagner la demeure familiale.



« Je crois que l’un des charbons est tombé sur le canapé qui se trouvait près de la porte de la chambre de mon grand frère. Je n’ai jamais eu l’intention de mettre le feu dans la maison. », a-t-il expliqué. L’incendie a été maitrisé avec quelques dégâts matériels dont le canapé, une chaise et des accessoires complètement calcinés. Interpellé sur les raisons qui l’ont amené à mettre le feu, l’accusé a laisser croire à une démarche involontaire.



« J’étais à l’intérieur de la maison au moment où l’endroit prenait feu comment je peux mettre le feu et rester dans la maison ? », s’es-t-il interrogé. Appelé à décliner son intention de vouloir allumer des charbons, il dira que c’est pour une utilisation personnelle.



« J’ai allumé les charbons pour mettre de l’encens dans ma chambre. », a-t-il dit.



Il ressort également des débats d’audience que le mis en cause avait des problèmes personnels avec l’épouse de son grand-frère. Seulement, il n’a pas voulu avancé sur la question.



« Dans la famille on ne me considère pas. Bien avant les faits, j’étais sorti mais quand je suis rentré j’ai trouvé la porte fermée, j’ai alors grimpé le mur pour entrer », a-t-il soutenu.







Dans sa réquisition, le maitre des poursuites a chargé le prévenu. Il a qualifié de graves les faits illustrés par des photographies versées dans le dossier. D’après lui, A. A. Diop a mis le feu volontairement sur des objets dans un endroit habité et par la même occasion a bloqué la porte de la chambre de son grand frère pour l’empêcher avec son épouse de sortir ce qui à ses yeux renseigne sur la tentative de meurtre.



« Le fait qu’il essaie de se dedouaner sur une action involontaire ne tient pas», a-t-il dit en invitant la juridiction à retenir l’incendie volontaire et de le sanctionner à la hauteur du crime. », a fait savoir le procureur qui a requis la perpétuité à l’encontre du prévenu.







Dans sa plaidoirie, la défense s’est appuyée sur l’incendie involontaire.



« Est-ce que la volonté réelle a été rapportée. On nous parle d’un état d’ivresse de mon client. Sur quelle base pouvons-nous croire cela parce que son frère l’a dit. L’imputabilité de l’incendie n’a pas été contestée mais la volonté de donner la mort n’a pas été démontrée. A. A. Diop n’a jamais eu l’intention de donner la mort. Les problèmes familiaux sont notés dans toutes les maisons mais de là à vouloir le condamner à la perpétuité n’est pas juste», a déclaré le conseil du prévenu.





L’affaire a été mise en délibéré au 16 juillet prochain…