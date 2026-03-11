Accident à l’aube à la Médina : Azoura Fall passe de la « perte » de permis à l’aveu embarrassant

Une simple collision routière survenue à l’aube dans le quartier de la Médina s’est rapidement transformée en une affaire judiciaire aux multiples rebondissements. Selon les informations rapportées par le quotidien L’Observateur, Assane Gueye, plus connu sous le surnom d’Azoura Fall, a passé sa première nuit en garde à vue au commissariat de Médina après un accident de la circulation qui a fait un blessé léger.



Les faits remontent à mardi vers 4h40 du matin, sur l’avenue Malick Sy, à hauteur de la rue 12 de la Médina, non loin de la mosquée Suna Malick. D’après Libération, l’homme de 34 ans, cultivateur de profession, était au volant d’une Volkswagen appartenant à Serigne Saliou Fall, qui la lui avait prêtée. Alors qu’il regagnait son domicile après le travail, il aurait percuté un jeune ressortissant guinéen, S. Barry, âgé de 20 ans.



Une tension soudaine autour de la mosquée



L’incident s’est rapidement transformé en scène de tension. Des fidèles présents sur les lieux, croyant que le conducteur avait tenté de forcer le passage en direction de la mosquée, se sont violemment retournés contre lui. Dans la confusion, la voiture a été endommagée, son pare-brise brisé sous les coups de pierres et de poings.



Toujours selon L’Observateur ,la situation a dégénéré au point que la sacoche du conducteur, contenant une somme d’argent dont le montant n’a pas été précisé, a été dérobée dans le tumulte.



Les sapeurs-pompiers sont rapidement intervenus pour prendre en charge la victime. Le jeune homme blessé a été évacué vers l’hôpital Abass Ndao, où les médecins ont constaté des blessures légères, notamment des égratignures et un traumatisme à la cheville.



Le permis « perdu » qui n’a jamais existé



Conduit au commissariat de Médina pour les besoins de l’enquête, Assane Gueye a été soumis à la procédure habituelle : vérification d’identité et contrôle des documents de conduite. C’est à ce moment précis que l’affaire a pris une tournure inattendue.



Invité à présenter son permis de conduire, Azoura Fall a d’abord affirmé l’avoir perdu. Mais face aux questions insistantes des enquêteurs et aux contradictions relevées dans ses déclarations, il a finalement reconnu ne jamais avoir été titulaire d’un permis de conduire.



D’après L’Observateur, il a tenté de se justifier en expliquant qu’il disposait d’un brevet militaire de conduite et qu’il était en train d’entamer des démarches administratives pour le faire traduire en permis civil. Une procédure qui, selon lui, serait en cours. Toutefois, en l’absence de document valide, rien ne l’autorisait légalement à conduire.



Une affaire qui s’alourdit



Cette révélation a profondément modifié la nature du dossier. Ce qui apparaissait au départ comme un simple accident de circulation avec blessures légères s’est transformé en infraction au code de la route.



Placée en garde à vue, la personne mise en cause devra désormais répondre de défaut de permis de conduire et de blessures involontaires sur la personne de S. Barry.



Mais il n’est pas le seul concerné par les poursuites. Selon L’Observateur, Serigne Saliou Fall, propriétaire de la Volkswagen, a lui aussi été placé en garde à vue. Il est poursuivi pour remise d’un véhicule à une personne non titulaire du permis de conduire, un délit prévu par la législation routière.



Une enquête toujours en cours



En attendant leur probable présentation devant le procureur dans les prochaines heures, les enquêteurs poursuivent leurs investigations. Ils cherchent notamment à identifier les personnes ayant participé aux violences contre le conducteur et au vol de sa sacoche.



Azoura Fall, de son côté, a déposé plainte contre X pour ces faits. Une plainte qui pourrait ouvrir un nouveau volet dans cette affaire déjà riche en rebondissements.