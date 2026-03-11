Justice : Cheikh Omar Diagne reconnu coupable avec une amende de 500 000 francs CFA

Cheikh Oumar Diagne a finalement été reconnu coupable par le tribunal saisi de son affaire. Poursuivi pour diffusion de fausses nouvelles, il avait été auditionné puis placé sous mandat de dépôt avant que l’affaire ne soit portée devant la juridiction compétente. Le verdict est tombé! En effet, il est coupable.



La peine prononcée à son encontre se limite toutefois à une amende de 500 000 francs CFA. Une sanction pécuniaire qui écarte toute peine d’emprisonnement ferme, son avocat ayant confirmé la décision à l’issue de l’audience.