Tensions à Ngor : Idrissa Seck magnifie le dialogue et invite les parties à poursuivre les discussions

Dans une déclaration, ce 10 mai, le président du parti Rewmi, Idrissa Seck, a témoigné sa compassion aux populations de Ngor suite aux événements malheureux qu’elles ont vécus et ayant entraîné la mort d’une jeune fille du village Lébou.

L’ancien président du Conseil Économique, Social et Environnemental (Cese) a demandé à toutes les parties prenantes de cette situation déplorable de continuer à travailler ensemble pour garantir la sécurité et les droits des citoyens. Magnifiant les discussions entre le président de la République et les dignitaires de Ngor, Idrissa Seck est d’avis qu’il urge d’engager un dialogue ouvert et constructif en vue de parvenir à une résolution pacifique et durable de cette crise...