Tension entre pêcheurs de Mboro et Kayar : Les pêcheurs de Guet Ndar chassés de Kayar expriment leur colère et plient bagages

Le différend opposant les pêcheurs de Mboro et Kayar a encore pris des proportions démesurées. En effet, les populations de Guet Ndar qui étaient venues pour faire profit en cette période de campagne et d'autres qui avaient élu domicile à Kayar ont été attaquées chez eux par de jeunes de Kayar. Leurs pirogues ont été brûlées et leurs maisons pillées. Certaines familles de pêcheurs de Guet Ndar ont décidé de vider les lieux avec leurs quelques bagages pour sauver leurs vies. Les explications recueillies auprès des victimes de Guet Ndar sont unanimes : seul l'État peut régler ce problème qui ressurgit chaque fois au moment où l'on s'y attend le moins.