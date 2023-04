Tension entre pêcheurs de Mboro et Cayar : Les pêcheurs de Mboro pleurent la disparition d'un des leurs et s'apprêtent à une éventuelle réplique

Du côté de Mboro, certaines autorités se sont également levées pour déplorer cette vive tension survenue entre pêcheurs de Cayar et ceux de Mboro. Lesquels auraient lancé les premières hostilités qui ont causé la perte d'un des leurs. Selon ces derniers, " leur fils venu de Dagana a été perdu de vue et a perdu la vie". Si l'on se fie aux propos des victimes de Mboro, "entre le 14 et 15 mars dernier des pêcheurs de Yoff avaient mis la main sur nos 5 pirogues. Au même moment, des pêcheurs de Cayar ont aussi mis la main sur nos 5 autres pirogues avant de brûler les filets de pêche".

Ils soutiennent qu'ils ont été pris au dépourvu. N'eût été cela, estiment-ils, le pire allait pire.

Même si des pourparlers ont été entamés, l'État est invité à régler définitivement ce problème récurrent entre pêcheurs de Cayar et Mboro entre autres.

À rappeler qu'à Cayar, des pêcheurs ont pillé et brûlé beaucoup de biens matériels et financiers appartenant aux propriétaires Guet-Ndarien.

D'ailleurs les pêcheurs Guet-Ndarien résidant à Cayar sont en train de rentrer chez eux pour sauver leurs vies.