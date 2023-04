Tension Cayar et Mboro : Cayar donne sa version, interpelle le Président Macky et pointe un doigt accusateur sur le ministre de la pêche

Le différend opposant pêcheurs de Cayar et de Mboro date des années 70. Leur dernière altercation remonte à 2005 et s'était soldée par la mort d'un fils de Cayar qui avait reçu une balle en pleine tête et des victimes s'en étaient sorties avec une infirmité motrice. Des jeunes de Cayar ont fait face à la presse pour donner leur version des faits et accuser tout de go le ministre de la pêche et les pêcheurs de Mboro. Qui selon eux ont été interdits de pêcher dans la zone marine de Cayar, troisième lieu dans le monde qui dispose d'une fosse de reproduction naturelle à poisson, pour avoir transgressé les règles établies dans leur zone maritime. Selon ces pêcheurs de Cayar qui par la suite avaient mis la main sur 11 pirogues des pêcheurs de Mboro et Yoff, beaucoup des leurs qui étaient en mer ont été attaqués par des pêcheurs de Mboro qui leur ont infligé d'atroces blessures.



Pour le porte-parole du jour, Mamadou Mbaye, " notre ministre de tutelle a envenimé la situation en parlant de blessures minimes alors que parmi nos blessés il y en a qui risquent de perdre la vue".



Après être revenus sur ce qu'ils expliquent comme étant la réalité des faits, ces derniers estiment que leur ministre de tutelle a montré ses limites dans cette affaire. " En tant que notre ministre de tutelle, il n'avait pas à se fier au président de la République pour trancher cette affaire", regrettent-ils. Pis, poursuit-il, "depuis 2019 nous avons sans relâche écrit des courriers pour interpeller le ministre sur cette situation. Dans le dernier courrier qui nous est parvenu, notre ministre de tutelle avait dit qu'il allait nous revenir, après ce 4 avril. Malheureusement pour nous et pour lui, le pire est arrivé ce 2 avril".



Et d'ajouter : " Nous interpellons le président de la République sur cette situation".

Non sans dénoncer une "négligence de la part de leur tutelle et une lenteur administrative".



Mamadou Mbaye s'est également prononcé sur les filets monofilaments et les filets dormants qui infligent d'énormes dégâts irréversibles à l'écosystème marin. " Les filets monofilaments encore plus dangereux sont interdits par le code de la pêche : "L'achat, la vente, l'utilisation ou le transport est passible d'une peine d'emprisonnement". C'est cette loi que essayons d'appliquer dans notre zone marine de Cayar", rappelle-t-il.