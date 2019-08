Témoignages sur Jacques Douf : « Il croyait au développement de l’Afrique » (Habib Sy)

L’ancien directeur général de la Fao a eu droit aux derniers hommages de la nation lors de la levée de corps qui lui a été dédiée ce vendredi à l’hôpital principal de Dakar. Les personnalités qui étaient présentes à cette cérémonie ont magnifié le travail de ce diplomate et homme politique chevronné qui a tout donné pour éradiquer la pauvreté et la misère dans le monde. Ministre sous la première alternance démocratique, Habib Sy a rappelé les auspices du fameux sommet de Maputo qui ont abouti à la désignation de l’illustre disparu à la tête de la Fao. À l’en croire, Jacques Diouf croyait au développement de l’Afrique en général, et du Sénégal en particulier.