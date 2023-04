Témoignage : Mimi Touré pleure son ami Malick Ndiaye

Le rappel à Dieu de l’universitaire Malick Ndiaye a mis toute la nation à terre. A l’image des témoignages du monde universitaire, l’ancienne Premier ministre se joint à la liste des intellectuels qui manifestent leur tristesse.



« J’ai appris avec une grande tristesse le rappel à Dieu de mon ami et camarade Professeur Malick Ndiaye, brillant sociologue et militant. Qu'Allah lui repaye au Paradis son engagement de toute une vie pour notre pays et pour l’Afrique » fait savoir l’universitaire.