Téléphonie mobile / Problématique de la qualité du réseau : Le DG de l'Artp face aux opérateurs pour des solutions structurelles.

Le Directeur général de l’Autorité de Régulation des Télécommunications et des Postes (Artp), Abdoul Ly, fait face ce matin aux opérateurs de téléphonie mobile et la Poste pour discuter de manière pérenne des questions concernant la qualité du réseau dans certaines zones du Sénégal.



D'ailleurs, le directeur général de l'Artp était récemment accompagné de presque tous ses directeurs et quelques collaborateurs, pour se rendre dans certaines régions comme Kédougou, Tambacounda et Matam pour mener une série de Comités régionaux de développement (Crd) sur la qualité du réseau téléphonique.



Ces rencontres, présidées toutes ou presque par les gouverneurs des régions précitées, on été une tribune de partage et d’échanges avec les « autochtones » sur la mauvaise qualité de couverture dans plusieurs localités au niveau de ces zones frontalières et, parfois « enclavées » du pays.



Présents à ces Crd, les autorités administratives ainsi que les représentants des services régionaux, départementaux et communaux, entre autres participants locaux, ont tous déploré la mauvaise qualité de service chez eux et, pire encore, avec des zones totalement dépourvues de réseau.



Par conséquent, ces derniers disent « attendre beaucoup de l’Artp pour que des améliorations soient apportées afin de soulager les souffrances des populations en la matière.



Que ce soit à Kédougou, Tambacounda ou Matam, partout où il est passé, le Dg de l’Artp a rassuré ses interlocuteurs en déclarant que lui et ses équipes techniques ne ménageront aucun effort dans la perspective d’offrir à chaque sénégalais, où qu’il se trouve sur le territoire national, un réseau de qualité.



À en croire le directeur général Abdoul LY, les opérateurs de téléphonie ont un cahier des charges clair et, en tant que régulateur du secteur des télécommunications et des postes, il veillera au respect scrupuleux de ces obligations et en assumera toutes ses responsabilités.



Il s’agit, en effet, du deuxième jet des tournées nationales initiées par Abdoul LY, Directeur général de l’Autorité de Régulation des Télécommunications et des Postes (Artp), en vue de la démocratisation de la « bonne » qualité du réseau servi par les opérateurs téléphoniques à leurs clients respectifs.



Par ailleurs, au niveau de chaque région visitée, les équipes de l’Artp ont fait de brillantes présentations sur leurs deux secteurs d’activités que sont les Télécommunications et la Poste, histoire de mieux faire connaître aux populations leurs missions et autres attributions.



De ces échanges, le directeur général de l'Artp estime que le dialogue entre opérateurs et régulateurs est important car, il conçoit que "Réguler c'est dialoguer".



Cependant, après les régions de Thiès, Kédougou, Tambacounda et Matam, le Dg de l’Artp va poursuivre, dans les jours à venir, cette série de Crd sur la question cruciale de la qualité.