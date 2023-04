Télécommunications : le réseau Free Sénégal devient 1er devant ses émules d'après une étude indépendante de COMET Afrique Telecom.

Pour marquer le coup comme dorénavant le premier réseau téléphonique du Sénégal, l’opérateur Free Sénégal qui offre des services mobiles de qualité aux populations, a réuni ses partenaires, décideurs et clients autour d’un NDogou le mercredi 5 avril 2023 dans un hôtel de la place.

En effet depuis octobre 2019, l’année de rachat de Tigo par Free, la marque ne cesse de révolutionner la téléphonie dans le pays avec plus de 200 millions d’euro d’investissement. Ces investissements ont permis aujourd’hui à Free Sénégal de couvrir respectivement en réseau plus de 96 % et 90 % du territoire national en 3G et 4G, de déployer de la fibre Optique dans certaines localités et dans la foulée de damer le pion à ses concurrents.

Ainsi après plus de 3 années, Free a conquis le cœur des Sénégalais, avec plus de 5 millions d’abonnés et dans la foulée, la marque est devenue leader en terme de couverture d'après une étude de COMET Afrique Telecom, impliquant tous les opérateurs du pays. COMET accompagne les entreprises et les opérateurs dans le conseil, l’architecture, la mise en œuvre et l’exploitation de leurs infrastructures IT et Télécoms.

À cet effet, prenant la parole lors de la cérémonie, le directeur général de Free Sénégal, M. Mamadou Mbengue, affirme : « Notre challenge, c’est de continuer à investir pour rester dans cette position (premier), mais également continuer à s’entourer des meilleurs partenaires technologiques pour brandir la meilleure expérience client au Sénégal ».