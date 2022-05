Technologies vertes / Coopération sénégalo-autrichienne : Un besoin de financement de 13MDS exprimé par le MEDD...

Une rencontre s'est tenue ce mardi matin à Dakar, entre une partie du secteur privé autrichien et le ministère l'environnement et du développement durable (Medd), les institutions publiques et la société civile sénégalaise afin de discuter sur les technologies dites vertes.



Selon Gerlind Paschinger, l'ambassadeur d'Autriche au Sénégal, ils ont beaucoup de choses à offrir dans le cadre de ces échanges avec des projets innovants. Justement, le secrétaire général du MEDD qui a ciblé plusieurs secteurs prioritaires (industrie, agriculture, reforestation, urbanisme...) a évoqué un besoin de financement de 13MDS...