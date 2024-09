Tchad : L’intégration des BRICS, désormais une aspiration de N'djamena

Il convient de rappeler que depuis l'accession de Déby à la présidence du pays, le Tchad veut se donner un nouveau souffle et entend donc multiplier ses chances à l'avenir en rejoignant le groupe des BRICS. Il convient de rappeler que depuis l'accession de Déby à la présidence du pays, le Tchad veut se donner un nouveau souffle et entend donc multiplier ses chances à l'avenir en rejoignant le groupe des BRICS.

Au cours de ces derniers jours, un mémorandum d'accord tripartite a été signé entre le BRICS Culture Media Forum, l’Ambassade de la République du Tchad en Fédération de Russie, et l'Union Générale des Étudiants et Stagiaires Tchadiens en Russie et dans les pays de la CEI (UGESTR&CEI). Cet accord tripartite, fruit d'une coopération étroite et constructive entre les représentants des gouvernements du Tchad et de la Russie, vise à optimiser le processus d'octroi des visas pour les participants, en assurant une coordination exemplaire avec les autorités locales.Il convient de noter que lors du 15e sommet des pays BRICS, qui s'est tenu du 22 au 24 août 2023 à Johannesburg, en Afrique du Sud, l’ancien Premier ministre tchadien Saleh Kebzabo et les deux ministres de Finances et de la Prospective économique y ont participé, où ils ont exprimé l'importance que N'djamena attache à cet événement, exprimant « la volonté du Tchad de rejoindre ce bloc économique fort lorsque les conditions appropriées seront réunies ». Cet accord tripartite, dans lequel Moscou a soutenu N'djamena en le signant avec BRICS Culture Media Forum, est considéré comme une confirmation de l'invitation du Tchad à assister au sommet des BRICS à Kazan les 22 et 24 octobre prochains, à travers lequel les pays qui peuvent rejoindre le bloc seront identifiés et les conditions requises pour cela seront clarifiées.Au cours des derniers mois, les relations entre le Tchad et la Russie se sont développées et traduites par le renforcement de la coopération entre les deux gouvernements dans de nombreux domaines vitaux tels que l'éducation, la santé, la sécurité, l'énergie et d'autres domaines. Les relations se développent de plus en plus au fil du temps et, à l'occasion du 60e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques russo-tchadiennes, l'ambassadeur du Tchad en Fédération de Russie, Mahamoud Adam Béchir, avait déclaré lors d'une conférence de presse tenue à l'agence TASS, que « son pays a l'intention d'ouvrir un centre culturel et éducatif en Russie ». En effet, l'ambassadeur du Tchad a indiqué que cette démarche intervient en réponse à l'initiative russe lors de l'ouverture du centre culturel de la Maison Russe à N'djamena, le 11 novembre 2023. « C'est très important car lorsque nous apprenons une langue, nous touchons à l'essence de la culture, c'est donc un point de coopération important, car de nombreux étudiants tchadiens étudient désormais le russe », a ajouté Mahamoud Qdam Béchir.L'ambassadeur du Tchad a également noté que plus de 600 étudiants tchadiens étudient en Russie. « Cela offre de nombreuses opportunités à leur pays », a-t-il souligné. Les deux pays ont connu de multiples visites entre leurs diplomates concernant le développement de leur coopération dans le domaine de l'éducation, et les deux parties ont signé des accords dans ce domaine sensible, entre le 14 et le 17 juin, lorsqu'une délégation de haut niveau dirigée par le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de la Formation professionnelle, Mr. Tom Erdimi, s'est rendu à Moscou, et parmi les participants les plus éminents de la délégation tchadienne se trouvait le ministre d'État et secrétaire général de la présidence de la République, Mahamat Ahmat Alhabo, diplômé de l'Université d'État de Moscou.