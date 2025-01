Tchad – Attaque contre la présidence de la République: le parquet d'instance de N'Djaména ordonne l'ouverture d'une enquête…

À la suite de l'attaque orchestrée dans la nuit du 08 janvier, aux environs de 19 h 45, par un groupe d'individus armés jusqu'aux dents ciblant la présidence de la République, le parquet d'instance de N'Djaména s'est fendu d'un communiqué pour annoncer les mesures qui ont été prises à l'encontre de ces derniers. Le parquet a d'abord informé avoir " dépêché les services concernés pour procéder à des investigations, des constats et prélever des indices". Avant de qualifier ces actes de " crimes d'assassinat, de coups et blessures volontaires, de tentative d'atteinte à l'ordre constitutionnel, d'atteinte aux institutions de l'État, à la sûreté de l'État, de complot contre l'État et de participation à un mouvement insurrectionnel". Dans la foulée, il a ainsi ordonné l'ouverture d'une enquête " pour rechercher et identifier tous les instigateurs, les auteurs, les coauteurs et complices de ces actes et procéder à leur arrestation afin d'appliquer la rigueur de la loi".



Pour rappel, lors de cette attaque, le parquet a rappelé que les assaillants ont tué 2 militaires et grièvement blessé 5 autres éléments et ont tenté de s'introduire dans l'enceinte de l'institution. En réplique à cette attaque, 18 assaillants ont été neutralisés et parmi eux, 6 individus ont été blessés…