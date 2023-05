Tariq Ramadan, accusé de viol, arrive au tribunal pour l'ouverture de son procès

L'islamologue suisse Tariq Ramadan, accusé de "viol et de contrainte sexuelle", arrive au tribunal de Genève, où il est jugé à partir d'aujourd'hui. L'ancien professeur de l'Université d'Oxford risque entre deux et dix ans de prison s'il est reconnu coupable et nie les accusations.