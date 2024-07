« Tapha Tine a consacré trop de temps à l’équipe d’Eric Favre et Cie au détriment de son écurie et son staff traditionnel » (Bour Guéweul)

Selon le chroniqueur de lutte, la préparation physique de Tapha Tine n'a pas été à la hauteur du seul qui l’attendait face à Balla Gaye 2. Au lendemain de la défaite du géant du Baol, Bour Gueweul estime que Tapha, qui a passé plusieurs mois en Côte d'Ivoire, a été préparé comme un bodybuilder, ce qui est totalement inadapté à la lutte sénégalaise.



En effet, le reporter de lutte qui intervenait dans l’émission « Actu Sports » sur dakaractu, a déploré le manque de vivacité, de mobilité et d'endurance de Tapha Tine. Il a pointé du doigt les lacunes du staff technique et de l'encadrement de ce dernier. Tapha se serait "isolé" avec ses nouveaux partenaires Éric Favre et consorts, au détriment de ses anciens coéquipiers et dirigeants de l'écurie Baol Mbollo.