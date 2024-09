Tankanto(Kolda) : Un car se renverse et fait plusieurs blessés graves...

Un car se renverse et fait plusieurs blessés dont certains graves à l'entrée de Tankanto chef-lieu de cette commune située à 17 kilomètres au sud de Kolda sur la RN6, ce samedi 14 septembre. A l'heure où ces lignes sont écrites , les populations et les sapeurs pompiers s'affairent autour des blessés pour les acheminer dans les structures sanitaires. Certains blessés seraient même dans une situation critique, selon notre témoin des faits. Et d'après notre source toujours, le chauffeur aurait perdu le contrôle de son véhicule avant de se renverser sur la route violemment avec des hommes, des femmes et des enfants à son bord.



Les forces de défense et de sécurité sont sur les lieux pour faire les constats d'usage pour l'enquête.



Pour le moment, on ignore le nombre de blessés vu l'urgence de l'heure, rappelle encore notre source.

Nous y reviendrons...