Tamkharite 2021: Faire appel aux traiteurs pour le « Thiéré », la nouvelle trouvaille des femmes Sénégalaises.

La tradition d’Achoura ou Tamkharite en (wolof) au Sénégal, une fête correspondant au 10e jour de l’année musulmane et jour de prières, de jeûne et de festin pour encourager le partage et la solidarité, deux principes phares de la vie sénégalaise. Les rituels accompagnant la Tamkharite sont inspirés du prophète Mohamed (Psl).



Selon la coutume, les Sénégalais se rassasient en cette occasion avec le fameux "tiéré". Auparavant les femmes sénégalaises le préparaient chez elle avec la famille. Mais de nos jours, elles ont recours aux traiteurs qui leur faciliteront la tâche. Mamy Ndiaye, fondatrice de "Saveurs Ndiaya" soutient que c'est une bonne pratique "seulement si les femmes n’ont pas de temps pour le faire à cause des obligations au bureau ou pour d'autres devoirs professionnels, car le jour de la fête n'est pas un jour férié".



Cependant, elle affirme "qu’une femme qui n'a rien à faire et que rien n'empêche de cuisiner, ne doit pas opter pour cette pratique." Pour notre interlocutrice, c'est juste vouloir la facilité. Elle assure avoir plus de 50 commandes pour ce jour de Tamkharite. Rien que ça !