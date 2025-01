Tambacounda : Une vieille dame calcinée et un garçonnet retrouvé sans vie, un week-end de tragédies

Le premier week-end de l’année 2025 restera marqué par deux drames terrifiants dans la région orientale du Sénégal, plongeant les habitants dans l’émoi et la consternation. À Tambacounda, une octogénaire a péri dans un incendie. À Koussan, un garçonnet de 3 ans porté disparu a été retrouvé sans vie dans une fosse septique. Ces deux événements macabres, relatés par L’Observateur, traduisent une double tragédie qui endeuille la région.







Tambacounda : Une vieille dame calcinée dans son sommeil







Le quartier Gourel Diadié, à Tambacounda, s’est réveillé dimanche dans l’horreur. Le corps de Tacky Bindia, une dame âgée de 80 ans, a été retrouvé entièrement calciné sous les débris d’un hangar en paille. Selon les premières informations recueillies par L’Observateur, la victime, laissée seule par ses proches, aurait allumé un feu pour se réchauffer en raison des vents frais qui soufflaient.







C’est dans son sommeil que le feu se serait propagé, atteignant le hangar avant de le réduire en cendres. La vieille dame n’a pas eu le temps de réagir, piégée par les flammes. Les forces de l’ordre et les sapeurs-pompiers de la 61ᵉ compagnie d’incendie et de secours ont été dépêchés sur les lieux pour constater les dégâts et récupérer le corps.







Ce genre d’accidents domestiques, particulièrement fréquents en cette période froide, reste un sujet de préoccupation dans la région. La dépouille de Tacky Bindia a été transférée à la morgue de l’hôpital régional de Tambacounda. La famille, profondément endeuillée, attend les autorisations administratives nécessaires pour procéder à l’inhumation.







Koussan : La tragique disparition d’un garçonnet de 3 ans







À une centaine de kilomètres, dans le village de Koussan, département de Goudiry, un autre drame a frappé une famille. Samedi soir, à 21 h 30, le corps sans vie de Thiedél Dieng, un garçonnet de 3 ans, a été retrouvé dans une fosse septique à moitié enfoui, la tête plongée dans le sous-sol et le reste du corps à la surface.







Selon les témoignages recueillis par L’Observateur, l’enfant avait été porté disparu depuis 17 heures. Les recherches engagées par la famille et les habitants ont conduit à cette découverte macabre sur le site de l’école élémentaire de Koussan.







Alertés, les éléments de la brigade de gendarmerie de Goudiry se sont rendus sur les lieux pour constater les faits et ouvrir une enquête. La dépouille a été transportée par l’ambulance du district sanitaire de Goudiry.







Des drames qui interrogent







Ces deux tragédies illustrent les dangers omniprésents dans les zones rurales : incendies domestiques causés par des structures précaires et risques liés à des installations mal sécurisées. Les habitants de Tambacounda et de Koussan appellent à une meilleure sensibilisation sur ces enjeux pour prévenir de tels drames à l’avenir.







Pour l’heure, les familles endeuillées tentent de faire face à leurs pertes, tandis que les autorités poursuivent leurs investigations pour faire toute la lumière sur ces événements tragiques.