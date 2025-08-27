Tambacounda : 10 millions FCFA volés à un émigré par un faux détective pour retrouver sa femme fugueuse

À Tambacounda, El Hadj Mady Diawara, émigré en France, a cru pouvoir retrouver sa femme disparue depuis cinq ans en engageant un détective. Résultat : ni sa femme, ni son argent, et une arnaque de 10 millions FCFA.



Une union qui tourne au drame



Tout avait commencé en 2010. Mady rencontre Fatoumata Bineta Bâ, dite Néné Gallé, et l’épouse sur place. De retour en France, il lui envoie 70 millions FCFA pour acheter des biens et gérer le ménage. Mais Néné Gallé mène une double vie, épousant secrètement un ancien petit ami. Jugée en contumace, elle est condamnée pour abus de confiance à un an de prison ferme et au remboursement de 80 millions FCFA, avant de prendre la fuite.



La fausse aide qui coûte cher



En 2022, un certain Mamadou Cissakho se présente comme détective et promet de retrouver Néné Gallé. Séduite par ses promesses, Mady lui verse plusieurs sommes pour couvrir les frais de recherche. Mais Cissakho est un escroc habile : il soutire 10 millions FCFA et disparaît. Finalement, la brigade de recherches de Tambacounda met la main sur lui le 19 août 2025, et il est déféré devant la justice