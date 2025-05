Talla Sylla sur le dialogue national : « Le Sénégal nous appartient tous... »

Présent au dialogue national initié par le président de la République, l'ancien maire de Thiès, Talla Sylla, a tenu à rappeler l'importance de cette démarche dans un contexte où le pays a besoin de stabilité et d'apaisement. « Le Sénégal nous appartient tous », a-t-il déclaré, justifiant sa participation par la nécessité d'échanger pour bâtir une paix durable.



Selon lui, seul un dialogue sincère peut conduire à une véritable réconciliation nationale. « Ce dialogue doit être un dialogue de rupture », a-t-il insisté, précisant que la première des ruptures à opérer est celle de la haine envers les acteurs politiques. Pour Talla Sylla, il est temps de dépasser les clivages partisans et de s'orienter vers une culture de respect, de tolérance et de co-construction de l'avenir du Sénégal.