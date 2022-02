Table ronde Pologne/Sénégal : « Notre ambition c’est d’avoir plus de 200 millions € d’échanges avec le Sénégal par an » (Ambassadrice)

La journée économique « Table ronde Pologne/Sénégal » s'est tenue hier. L'événement a été organisé par l’Agence polonaise de l’Investissement et du Commerce, en partenariat avec l'ambassade de la République de Pologne à Dakar. Cette rencontre a vu la participation des partenaires au développement, des acteurs du secteur privé comme public du Sénégal et des membres du Gouvernement. Plus d’une quinzaine de sociétés Polonaises et une cinquantaine d’acteurs économiques Sénégalais se sont réunis pour échanger sur les futurs projets de partenariat.

La table ronde a pour objectif principal de présenter la stratégie du Gouvernement Polonais dans le secteur de l'économie. Le gouvernement Polonais a réaffirmé son engagement au côté du gouvernement sénégalais pour booster les échanges commerciaux entre le Sénégal et la Pologne, a indiqué Z. Sokal, Président de l'Agence Polonaise pour l'Investissement et le Commerce (PAIH). Son Excellence Margareta Kasangana, Ambassadeur de la République de Pologne a quant à elle fait savoir que vu le potentiel de son pays, l’objectif c’est d’avoir avec le Sénégal plus de 200 millions € d’échanges par an...