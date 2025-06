Tabaski et Pèlerinage de Popenguine 2025 : Dakar Dem Dikk annonce des dispositions importantes pour ses clients

À l’occasion de la fête de Tabaski et du Pélérinage Marial de Popenguine, la société Dakar Dem Dikk (DDD) rassure ses fidèles clients en leur offrant des services de transport en toute sécurité.

Face à la presse, ce mardi 3 juin, la directrice d’exploitation de Dakar Dem Dikk, Aminata Fall, annonce le déploiement de plus 160 bus chaque jour entre le 05 et le 06 juin, qui vont quitter la Gare de Colobane et l’Arène nationale pour rallier l’intérieur du pays, de 06h du matin à 16h.



En ce qui concerne les pèlerins qui iront au Pèlerinage Marial de Popenguine, "le Cap des Biches sera leur point de départ, à partir de ce samedi 7 juin, dès 6h du matin et les bus feront leur retour sur Dakar le lundi soir", a -t-elle indiqué.



D’après Abdoulaye Dionne, directeur technique de Dakar Dem Dikk, pour des raisons de sécurité des options de maintenance sont en cours au niveau du garage des bus de Dakar Dem Dikk pour contrôler chaque véhicule avant son départ. Il informe également que des unités de dépannage seront mises en place pour intervenir le plus rapidement possible en cas de panne. "Ces unités sont réparties dans beaucoup de localités du pays pour mieux garantir les voyageurs sur leur sécurité."