Tabaski 2025 : Vendeurs de grillages et fourneaux envahissent la VDN à l'approche de la fête

À l'approche de la Tabaski, la Voie de Dégagement Nord (VDN) de Dakar se transforme en un véritable marché à ciel ouvert. Les vendeurs de grillages, fourneaux et barbecues ont investi les abords de cette grande artère de la capitale, espérant attirer l'attention des nombreux fidèles qui se préparent pour l'une des célébrations les plus importantes de la communauté musulmane.



Chaque année, l'Aïd el-Kébir, également connue sous le nom de fête du sacrifice, est célébrée avec ferveur au Sénégal. Elle est marquée par des moments de retrouvailles familiales, de prières et, surtout, de grillades de viande. Pour cela, le matériel de cuisson devient un indispensable qui attire une clientèle variée.



Sur place, les étals regorgent de produits : des fourneaux traditionnels aux barbecues modernes, en passant par des grillages sur mesure. Les prix varient de 5 000 à plus de 50 000 FCFA, en fonction de la qualité et de la taille du matériel.



Cependant, malgré leur installation précoce, les vendeurs interrogés par Dakaractu déplorent une faible affluence. « Ce sont surtout les restauratrices qui viennent acheter pour le moment », confie un commerçant. Les particuliers, eux, attendent généralement la dernière semaine avant la fête pour effectuer leurs achats. Dans l'attente d'un "rush" final, les vendeurs restent optimistes.