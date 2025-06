Tabaski 2025 : La LONASE récompense les gagnants de son jeu-concours avec des moutons

À l'approche de la Tabaski 2025, la Loterie Nationale du Sénégal (LONASE), en partenariat avec Honoré Gaming Sénégal, a procédé à la remise de moutons et de bons d'achat aux heureux lauréats de son jeu-concours. La cérémonie s'est déroulée ce jeudi matin à la direction générale de la LONASE, marquant un geste significatif en cette période de fête.



Étienne Diogaye Faye, directeur du marketing et de la communication de la LONASE, a souligné que plus de vingt moutons ont été distribués aux gagnants à travers toutes les régions du pays. "Tous ceux qui ont gagné ont pu recevoir leur lot partout. Nous sommes là et nous agissons comme une entreprise citoyenne au bénéfice de la nation," a-t-il affirmé, précisant que de nombreux autres lots et des bons d'achat de 50 000 F CFA ont également été répartis sur l'ensemble du territoire national.



Awa Cissé, directrice de Honoré Gaming Sénégal, présente lors de l'événement, a exprimé sa satisfaction quant à l'organisation de ce concours spécial Tabaski. "Vraiment, cette année, ça a été une collaboration très fructueuse. Je pense que vous avez vu l'ensemble des personnes qui sont venues récupérer leur lot. Donc, encore une fois, je voulais remercier la LONASE pour cette collaboration que nous menons ensemble," a-t-elle déclaré.



Les dix-neuf gagnants présents ont unanimement exprimé leur joie et leur gratitude d'avoir participé à ce pari de la LONASE. Ils ont également salué la distribution opportune des moutons et des bons d'achat en cette période festive de la Tabaski.



Idy Sow (stagiaire)