Tabaski 2025 - Grande Mosquée Moussanté de Thiès : "On veut tirer tout le monde vers la pauvreté" (Imam Ndiour)

Ce samedi 7 juin 2025, l'Imam Tafsir Babacar Ndiour a dirigé la prière de l'Aïd el-Kébir à la Grande Mosquée Moussanté de Thiès.



À cette occasion, il s'est exprimé sur la situation économique du pays, lançant un appel vibrant au soutien des acteurs économiques. Selon l'Imam Ndiour, il est urgent de soutenir les hommes et femmes d'affaires, en particulier ceux qui ont investi leur capital pour contribuer au développement national. Il a fermement dénoncé les entraves aux efforts individuels et collectifs. « On veut tirer tout le monde vers la pauvreté [...]. Dans ce pays, être riche, c'est un délit », a-t-il regretté avec amertume.



L'Imam a plaidé en faveur du secteur privé et a insisté sur la nécessité de créer davantage de milliardaires, affirmant que c'est ainsi que « ce pays, on va le tirer vers le haut ». Il a également déploré la perte d'emplois qui affecte de nombreux Sénégalais, notamment les jeunes.



Par ailleurs, il a également souligné l'importance du relèvement du plateau médical des hôpitaux et de l'amélioration de l'assainissement à Thiès, parmi d'autres préoccupations.