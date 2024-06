Tabaski 2024/Linguère : le maire Aly Ngouille Ndiaye au chevet des nécessiteux

En cette veille de Tabaski, le maire de Linguère, Aly Ngouille Ndiaye est venu au chevet des couches démunies de sa commune. En effet, l'ancien ministre de l'intérieur et non moins candidat à la dernière élection présidentielle, n'a pas lésiné sur les moyens pour accompagner ses administrés. À l'occasion, Aly Ngouille Ndiaye a décaissé une enveloppe financière de 5 millions 9 cent mille francs Cfa au profit des imams et daara.



À signaler que les bénéficiaires sont choisis à travers les dix quartiers de la commune de Linguère et ce par des comités de ciblage.



Les bénéficiaires de rappeler que cet appui du maire de Linguère est venu à son heure (veille de Tabaski).



Le moins que l'on puisse dire, c'est que les "gorgorlou" de la ville de Linguère verront leurs souffrances amoindrie lors de la fête de l'Aïd El Kébir prévue pour une bonne partie des musulmans du Sénégal, ce lundi...