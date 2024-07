TOUBA - Vers la construction d’un complexe scolaire d’un coût d’au minimum 3 milliards béni par le Khalife et à l’initiative de Mame Bara Mbacké

Après le Complexe Universitaire Cheikh Ahmadoul Khadim déjà fonctionnel en partie, Touba est en passe d’égrener une nouvelle institution scolaire de grande envergure. Il s’agit d’un complexe baptisée CSKK ( Complexe Scolaire Khidmatoul Khadim) partie pour engloutir la bagatelle de 03 milliards de francs CFA. Bénie successivement par Serigne Sidy Mokhtar Mbacké et par Serigne Mountakha Mbacké, l’initiative du projet porte la signature de Serigne Mame Bara Mbacké Ibn Serigne Moustapha Abdou Aziz Mbacké.

Le chef religieux, reçu par le patriarche de Darou Miname, confiera que son ambition est de créer un complexe scolaire moderne avec une éducation et un enseignement de qualité qui combinera un apprentissage religieux, académique, scientifique et professionnel, capable de venir en appoint à l'Université Cheikh Ahmadoul Khadim. Autrement dit, il s’agira de mettre en place un cadre où il sera possible de préparer l’enfant à l'apprentissage complet du Coran et des principes du Mousiridisme avant d'intégrer l'école primaire jusqu'à l'obtention de son BAC ou du diplôme d’école professionnelle.

Un premier total de 1 500 élèves est prévu par site. Le projet prévoit, en effet, de s’établir sur 03 sites déjà identifiés, respectivement à Mbacké Bari Keur Serigne Sidy Moctar, Janatoul Salam Héliport et Khidmatoul Khadim Sahm. La cérémonie de pose de première pierre est prévue le Samedi 10 Août 2024 à Touba Mbacké Bari Sahm.