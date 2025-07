TOUBA- Touba Ca Kanam éclaire une partie de la cité à l’approche du Magal avec 5 000 nouveaux lampadaires

Alors que le Grand Magal de Touba approche à grands pas, la ville sainte se pare d’une nouvelle lumière. Grâce à l’initiative communautaire Touba Ca Kanam, 5 000 lampadaires viennent s’ajouter aux installations existantes, portant à près de 25 000 le nombre de points lumineux. Cette action, financée par les contributions volontaires des disciples mourides, s’inscrit dans un vaste projet de développement urbain et social. Sécurité, mobilité nocturne et engagement local sont au cœur de cette transformation lumineuse. La cérémonie de réception du matériel s’est déroulée en présence de Serigne Habibou Mbacké Ibn Serigne Fallou, de Serigne Abdou Lahad Habibou et du sous-préfet de Ndame. Face à la presse , Serigne Abdou Fatah Guèye , vice-président de la structure, précisera sur les lampadaires sont d’une qualité irréprochable.