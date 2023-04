TOUBA - Serigne Mountakha a reçu les photos de Serigne Touba récemment acquises à hauteur de 40 millions suite à des enchères à Lyon.

Chose promise, chose due ! Le collectif des disciples Mourides de France qui avait acquis, aux enchères de la maison de Baecque et Associés de Lyon, les photographies de Serigne Touba à hauteur de 40 millions vient de mettre celles-ci à la disposition du Khalife Général des Mourides. La cérémonie solennelle de remise a eu lieu ce mercredi 19 avril à Darou Minane.

Étaient présentes à la rencontre plusieurs personnalités dont Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre (porte-parole du Khalife). Devant le patriarche, Serigne Chérif Mbacké Falilou et Serigne Khadim Ngom se plairont de rappeler le long processus de mobilisation, de coordination et d’expertise scientifique ayant abouti à l’authentification définitive et à l’acquisition de ces photos historiques, représentant la pose de la première pierre de la mosquée de Diourbel en 1918.

Prenant la parole, Serigne Mountakha a exprimé une forte émotion et a manifesté sa profonde gratitude à l’endroit des membres du Collectif pour leur engagement et leur détermination sans faille au service de l’Islam et de Serigne Touba (Xidma). Le Khalife, en magnifiant l’acquisition de ces précieux éléments de notre patrimoine, a rappelé que cette voie du « Pastef » était la seule à même d’assurer aux disciples la félicité dans les deux mondes.

Les six (06) originaux des photographies, en même temps que les rapport d’expertise attestant de leur authenticité matérielle et spécifiant leurs conditions de conservation (élaborés par deux experts mondiaux indépendants, M. Christophe Goeury et Mme Françoise Ploye), accompagnés de reproductions grand format, ont été ensuite solennellement remis au Khalife des mourides. Celui-ci a confié, séance tenante, les originaux à son frère, S. Chérif Mbacké Falilou, un des leaders du Collectif et en même temps initiateur du musée du Mouridisme, pour leur conservation. Les copies en grand format ayant été confiées par Serigne Mountakha à S. Youssou Diop, responsable moral de Hizbut Tarqiyah, afin d’être exposées dans la future maison des Khassida en train d’être parachevée au sein du Complexe Cheikh Ahmadal Khadim de Touba.

Le Collectif a prévu, avec le Ndigël du Khalife, de mettre à disposition d’autres exemplaires (originaux ou copies) de ces photographies qui pourront ainsi être exposées dans d’autres musées et lieux d’exposition du Sénégal et du monde entier.