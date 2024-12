TOUBA- Serigne Cheikhouna Mbacké limogé de ses fonctions de Consul Général à Djeddah , confie à DakarActu avoir quitté le poste depuis Août dernier

L’affaire qui l’avait récemment mis au devant de la scène était liée au Grand Magal de Touba. Serigne Cheikhouna Mbacké, en sa qualité de Président de la sous-commission des relations extérieures avait demandé ,dans le cadre du Grand Magal , un petit séjour pour quelques uns de ses hôtes au niveau du King Fahd Palace. Demande qui avait été rejetée par le Directeur des Moyens Généraux de l’État Cheikh Omar Diagne. La lettre de ce dernier adressée au Président du comité d’organisation avait fait un tollé et susciter des remous , ce dernier ne comprenant pas que la réponse lui fit destinée alors qu’il n’avait émis aucune sollicitation allant dans ce sens.

Sans que l’idée ne nous vienne à lier cet événement et la décision du Président de la République de le démettre de ses fonctions de consul général du Sénégal à Djeddah , il reste , quand même constant , que cet incident avait laissé quelques regrets de part et d’autre. Aujourd’hui, le fils de Serigne Mouhamadoul Amine Bara a été « appelé à d’autres fonctions » ( à moins que l’expression ne soit qu’une formule de politesse) et remplacé par Monsieur Arona Cissé, Chancelier des Affaires étrangères de classe exceptionnelle, matricule de solde 506 348/D.

Interpellé par DakarActu, le chef religieux confie clairement avoir quitté ce poste depuis août . Août , soit- dit en passant , est le mois de l’incident mentionné plus haut : l’affaire de la lettre polémique l’ayant opposé à COD. C’était aussi celui dans lequel était célébré le dernier Grand Magal de Touba.

Serigne Cheikhouna Mbacké occupait ce poste de Consul Général en début 2022. Il était précédemment été conseiller à l’ambassade du Sénégal à Abu Dhabi UAE. Entre autres fonctions occupées, on peut rappeler qu’il a été membre fondateur et chargé du comité de contrôle de conformité avec la Charia du Collectif pour l’Emergence de la Finance, et formateur en droit commercial islamique de 2010 à 2012 etc…