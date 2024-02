TOUBA - SADAGA : « Serigne Mountakha n’a de leçon à recevoir de personne … Honte à ces chefs religieux qui se plaignent de son silence public ! »

Les sorties répétées de chefs religieux originaires de Touba demandant de manière à peine voilée, aux khalifes de mettre terme à leur silence pour obliger le Président de la République à revenir sur le report de la présidentielle, écœurent l’honorable Hcct Abdou Lahad Seck Sadaga.

Dans une déclaration faite ce lundi 12 février 2024, le leader politique rappelle à ces derniers que « Serigne Mountakha n’a de leçon à recevoir de personne et qu’il ne leur appartient pas de lui dicter la conduite à suivre. » Accusant ces marabouts d’être « des politiciens enturbannés et prêts à monnayer leur silence », Abdou Lahad Seck Sadaga se plaira de donner des indices pour identifier ses cibles. Il lancera un appel à la déférence à l’endroit du patriarche de Miname, estimant qu’il n’a jamais osé rectifier ou conseiller les khalifes qui l’ont précédé par respect et par amour pour eux …