TOUBA – Nouvelle grave pénurie d’eau : plusieurs quartiers privés de leurs forages en plus d’une énorme baisse de débit à moins de 04 mois du Grand Magal

Mbacké Barry, Santhie Cheikh Ibra, Bagdad, Darou Miname, Khayra 1, Khayra 2, une partie de Darou Marnane, Ndindy Tawfeekh, Santhie Keur Ibra Khoudia, Darou Tanzil, Sam, Madyana 4, Madyana 5 et une partie de Djémoul… Voici quelques quartiers populaires de Touba qui endurent un véritable calvaire pour obtenir de l’eau potable. Cette situation de pénurie, qui semblait temporairement jugulée, est revenue de plus belle, aggravée par de nouvelles défaillances.



L’association de dénonciation « Reeteet » révèle que le forage de Ndiouga Kébé est hors service, tout comme ceux des zones de Keur Kabb (défectueux depuis quatre ans), deux des trois forages de Bagdad, et celui de Darou Marnane (à l’arrêt depuis deux mois). Une quinzaine d’autres forages subissent fréquemment des baisses de débit.



Récemment, le khalife des Mourides avait alerté OFOR, Maou Rahmati, Touba Ca Kanam et la mairie sur les risques d’une « crise de l’eau » imminente. Il leur avait ordonné d’agir rapidement pour identifier les causes du problème et y apporter des solutions.



Dans une vidéo, une certaine Ndeye Seck, présentée comme membre de Maou Rahmati, a annoncé que du matériel était prêt pour des travaux. Elle a assuré que Darou Marnane et F-Kébé bénéficieraient bientôt de nouveaux forages, et que la colonne d’eau de Bagdad, source des pénuries locales, serait rétablie. Elle a invoqué la chaleur pour expliquer les baisses de débit, tout en encourageant les habitants à stocker de l’eau dans des récipients. Des propos intégralement démentis par Mourtalla Gaye de « Reeteet », qui qualifie la situation d’« extrêmement complexe ».



Affaire à suivre…