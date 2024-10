TOUBA – Macky Sall envoie un message vocal à Takku Wallu » et apaise l’énervement ambiant.

Lors de leur rencontre du dimanche, les militants de Takku Wallu de Touba et Mbacké ont vainement attendu l’appel téléphonique du Président Macky Sall, tête de liste de Takku Wallu. Le faux-bond a clairement frustré certains d’entre eux qui avaient hâte de l’entendre leur donner les dernières directives en perspective des élections législatives. Hélas ! Finalement, il s’est rattrapé en envoyant un message vocal dans le groupe WhatsApp de l’Apr par le canal de l’ex-député Abdou Lahad Seck Sadaga. Un geste qui a eu le don de tempérer les ardeurs et d’amortir les frustrations. Le Président Macky s’excusera de n’avoir pas pu appeler au téléphone en pleine réunion en raison de contingences liées à son calendrier. Pour être plus précis, il leur expliquera qu’il était dans les airs au moment de la rencontre en question.