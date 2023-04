TOUBA - Les femmes de Benno Bokk Yakaar ont déroulé leur conférence religieuse et promis de réélire Macky en 2024.

Sous la houlette de Sokhna Mame Say Mbacké, les femmes de la coalition Benno Bokk Yakaar de Touba ont déroulé une grande conférence religieuse animée par Serigne Gana Mésséré. La Mbacké - Mbacké a profité de l’occasion pour solliciter un soutien plus conséquent de l’État en faveur des femmes, non sans marteler leur engagement à réélire le Président Macky Sall en 2024. Étaient présents à la rencontre, le ministre d ela fonction publique Gallo Bâ, les parlementaires Abdou Lahad Seck Sadaga et Makhtar Diop. Sokhna Fatou Sène était aussi venue représenter le ministre de la femme, Sokhna Fatou Diané.