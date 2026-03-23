Jean-Didier Berger réélu maire de Clamart

menée par le maire sortant, arrive en tête et l'emporte dans la commune des Hauts-de-Seine.

​Selon les chiffres définitifs, Jean-Didier Berger a recueilli 11 369 voix, soit 49,99 % des suffrages exprimés. Il devance de peu la barre de la majorité absolue, s'imposant face à son principal adversaire, David Huynh.



​Voici le détail des résultats pour les trois listes en présence :



​OK CLAMART (Jean-Didier Berger) : 49,99 % (11 369 voix)



​CLAMART ENSEMBLE (David Huynh) : 44,39 % (10 094 voix)



​CLAMART À GAUCHE ! (Eve Aubisse) : 5,62 % (1 278 voix)