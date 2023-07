TOUBA- Le discours de Serigne Mountakha Mbacké lors de la cérémonie de clôture de la journée du Zikroulah

Pour la célébration de la journée du Zikr qu’il a lui-même instituée, le Khalife Général des Mourides a personnellement présidé la cérémonie de clôture des prières. Serigne Mountakha Mbacké avait, en effet, demandé à la communauté mouride et aux Baay faal plus particulièrement de ne ménager aucune force pour la réussite de l’événement. Prenant la parole, il adressera ses remerciements au Khalife non sans signaler que l’objectif de la journée était de scander le nom de Dieu et Lui rendre grâce. « J’ai toujours demandé à ce que tout le monde fasse preuve de dévotion envers le Seigneur . Ce rappel ne devrait même pas avoir lieu car cette attitude doit être constante . Nul ne doit oublier Dieu jusqu’à être invité à s’En rappeler plus souvent . Nous devons concentrer toutes nos énergies aux pratiques religieuses ».