TOUBA - Le coordonnateur de la zone 09 de l’Apr demande le limogeage de tous les leaders de Rewmi en poste et un ministère pour Touba.

La démission des ministres de Rewmi du gouvernement a ravivé de vieilles doléances soumises par des responsables de l’Apr de Touba. En effet, lors d’une rencontre avec la presse, le coordonnateur de la zone 09 de l’Apr a clairement demandé au Président de la République de nommer à des postes de responsabilité les cadres du parti actuellement actifs. Moustapha Seck qui cible notamment le ministère de l’élevage laissé libre par le Rewmiste Aly Saleh, estime que la cité est assez bien indiquée.

« Depuis 2012 , nous perdons des élections. Nous manquons de moyens et de motivation. Nous avons un électorat énorme qu’il nous faut récupérer des mains de l’opposition. Et l’une des principales causes de ces défaites répétitives, c’est que Touba ne dispose toujours pas de leaders investis de grandes responsabilités. Les militants se sentent frustrés. Qui mieux que Serigne Abdou Lahad Mbacké Gaïndé Fatma pour conduire les destinées d’un ministère comme celui de l’élevage ? » Des propos partagés par Bassirou Mboup de la Cojer qui rappelle que « l’urgence dans ce sens est réelle d’autant plus que la prochaine présidentielle approche à grands pas ».

Parlant au nom des femmes, Sokhna Samb, coordinatrice des femmes de la zone 09 prendra des engagements de résultats si les doléances sont satisfaites. « Énormément de localités, pourtant avec un faible taux de participation favorable à l’Apr, comptent en leur sein des ministres de la République. Ce que Abdou Lahad Seck Sadaga fait, ce que Moustapha Seck fait, il nous aurait suffi d’avoir un ministre pour grappiller le maximum de suffrages. Cheikh Abdou Bali ferait un excellent ministre. Et nous assurons au Président de la République d’excellents scores s’il nous donne les coudées franches... »

Les responsables de la Zone 09 de l’Apr demandent aussi au Président de se séparer de tous les Directeurs généraux de l’Administration au niveau des ministères issus du parti de Rewmi, de tous les chargés de mission de Rewmi et de choisir à la place des militants de l’Apr et de la coalition pour « cesser d’engraisser l’adversaire ».

Il sera aussi rappelé au Chef de l’État, les promesses faites à la jeunesse de Touba par rapport à la diminution du taux de chômage...