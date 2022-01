TOUBA - Lancement du pilote arachide SRE 2021- 2022 par l’ORSRE en collaboration avec le RASIAAT

L’Organe de Régulation du Système de Récépissé d'Entrepôt (ORSRE) , en délégation et en collaboration avec le RASIAT, a déroulé une cérémonie de lancement du pilote arachide SRE 2021-2022 à Ndindy-Touba, sous la présidence du représentant du Porte Parole du Khalif Général des Mourides, Serigne Bass Abdou Khadre Mbacké.



Il s’agit plus précisément, confie le Directeur juridique de l’organe, d’agréer un entrepôt pour accompagner certains groupements de producteurs, transformateurs et les commerçants. Les hôtes mettront beaucoup l’accent sur l’importance du système, qui est un système de garantie mis en place par l’État du Sénégal par une loi créée en 2017. L’une des résultantes de cette loi, c’est ce titre avec lequel les acteurs peuvent se présenter au niveau de l’institution financière pour pouvoir mobiliser un financement dont les taux varient entre 8%et 10% dans un délai maximum de 48 heures.



Ce système, précise le directeur juridique, venu représenter le Directeur Général, fonctionne sur la base de l’agrément de l’entrepôt et une fois qu’il est agréé, il y’a un entreposeur professionnel qui a la charge et qui assure la gestion de l’entrepôt. Il reçoit la marchandise et a l’obligation de faire le traitement adéquat par rapport à la marchandise et une garantie de qualité de la marchandise stockée. Les acteurs salueront l’initiative avant d’espérer un soutien plus constant aux paysans et autres producteurs d’arachide.